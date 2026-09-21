Доктор Малышева: употреблять огурцы полезно для профилактики тромбоза

Доктор медицинских наук Елена Малышева: в огурцах содержится кукурбитацин, препятствующий образованию тромбов.Огурцы являются дешевым и скромным овощем, но доктор Малышева констатировала, что их употребление полезно для снижения риска ряда заболеваний.«Употребление огурцов способствует профилактике опасных заболеваний, в том числе тромбоза и рака», - публично заявила врач и телеведущая.Малышева отметила, что в огуречной кожуре содержится такое вещество как кукурбитацин. Благодаря его действию клетки крови не слипаются: таким образом человек становится гораздо менее подвержен образованию тромбов.Вдобавок, сказала медик, присутствующий в огурцах кукурбитацин обладает противораковым эффектом. В частности, он снижает риск возникновения такого заболевания как рак молочной железы.Летом употребление огурцов особенно полезно, поскольку помогает организм восполнять запас быстро теряемой жидкости и поддерживает работу почек. К тому же этот овощ является источником витамина С, витамина К и витамины группы В, содержит медь и марганец. Также огурцы отличаются высоким уровнем калия, действующего как электролит. Его воздействие благоприятно сказывается на показателях кровяного давления, работе сердца. Клетчатка огурцов препятствует скоплению холестерина в артериях.

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