Терапевт предупредила об опасной банной ошибке

Прыгать из жаркой сауны прямо в ледяную воду опасно из-за резкого перепада температур. Об этой опасной банной ошибке в разговоре с «Лентой.ру» предупредила врач, заведующая терапевтическим отделением Юсуповской больницы Элина Аранович.Терапевт объяснила, что в парной сосуды значительно расширяются, а при погружении в ледяную воду резко спазмируются. Такая смена состояний плохо влияет на работу всего организма. По словам врача, из-за резкого сужения сосудов может подскочить артериальное давление и измениться циркуляция крови. В результате риск развития инфаркта, инсульта и образования тромбов в периферических сосудах возрастает в несколько раз, предупредила она.Врач также отметила, что, чтобы вызвать опасную реакцию, необязательно погружаться в воду целиком. Иногда достаточно холодных брызг, попавших на разгоряченную кожу. Они могут спровоцировать рефлекторное нарушение дыхания вплоть до его остановки. Возможен и приступ аритмии, представляющий угрозу для жизни.«Резкий температурный контраст становится сильным стрессом. Помимо проблем с дыханием и сердечным ритмом, он может вызвать паническую атаку», — добавила Аранович.Особенно плохо организм переносит сочетание перепада температур с нырянием. Оно может ухудшить течение хронических воспалительных заболеваний носоглотки и пазух носа. У людей с хроническими воспалениями урогенитальной сферы после таких процедур могут участиться обострения, заключила заведующая терапевтическим отделением.

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