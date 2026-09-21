Малышева раскрыла продукты-чемпионы по содержанию витамина С
Малышева спросила у зрителей в студии, где можно встретить больше всего витамина С. Один гость программы назвал таким продуктом яблоко, другой — желтый болгарский перец, третий — клюкву.
Врач согласилась только с одним из них. «Три чемпиона [по содержанию витамина С] — это облепиха, черная смородина и желтый болгарский перец», — заявила Малышева. Она добавила, что в клюкве и яблоке есть этот витамин, но в меньшем количестве.
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