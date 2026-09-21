Малышева раскрыла продукты-чемпионы по содержанию витамина С

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыла продукты, в которых содержится много витамина С. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.Малышева спросила у зрителей в студии, где можно встретить больше всего витамина С. Один гость программы назвал таким продуктом яблоко, другой — желтый болгарский перец, третий — клюкву.Врач согласилась только с одним из них. «Три чемпиона [по содержанию витамина С] — это облепиха, черная смородина и желтый болгарский перец», — заявила Малышева. Она добавила, что в клюкве и яблоке есть этот витамин, но в меньшем количестве.

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