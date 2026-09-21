Врач назвал самый распространенный симптом рака кожи

Рак кожи проявляется множественными симптомами, заявил дерматолог Карлос Альберто Бруно. Самый распространенный из них он назвал в разговоре с изданием Terra.Бруно утверждает, что рак кожи далеко не всегда связан с родинками. «Наиболее распространенный признак заболевания — небольшая незаживающая ранка, иногда покрывающаяся корочкой, находящаяся всегда в одном и том же месте и постоянно появляющаяся снова», — пояснил он. По его словам, такое поражение кожи может сопровождаться зудом, шелушением, а в некоторых случаях и кровотечением при незначительной травме.Однако на начальных этапах перечисленные симптомы обычно отсутствуют, добавил доктор. Если они появились, значит, рак уже немного продвинулся в развитии. Некоторые пациенты сообщают о жжении в этом месте без других явных признаков, что подчеркивает важность наблюдения за любым поражением, которое не заживает, подчеркнул врач.

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