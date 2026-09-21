Стоматолог назвал причины чувствительности зубов

Она может возникать из-за рецессии десны, истончения или кислотной эрозии эмали, а также неправильной техники чистки.Кроме того, неприятные ощущения могут быть связаны с кариесом, трещиной зуба, негерметичной пломбой или воспалением пульпы, рассказал ОТР стоматолог-ортопед Ленар Сааков.«Обратиться к врачу стоит, если боль становится резкой, возникает регулярно от обычной еды или напитков либо сохраняется после прекращения воздействия холода или тепла. Особенно важно не откладывать осмотр, если реагирует один конкретный зуб, появились самопроизвольные или ночные боли, болезненность при накусывании, отёк либо чувствительность постепенно усиливается», — объяснил врач.Как отметил собеседник телеканала, при несвоевременном выявлении причины лечение может потребовать больших усилий. Так, небольшой кариозный дефект способен увеличиться, а воспалительный процесс внутри зуба — привести к необходимости лечения корневых каналов.

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