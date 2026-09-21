Врач Дианова посоветовала выпивать натощак стакан воды комнатной температуры

Врач Нурия Дианова: привычка пить утром натощак воду является ключом к хорошему пищеварению и помогает укрепить здоровье.Врач Дианова рассказала в интервью о той пользе, которую приносит организму употребление воды натощак после пробуждения утром. Она отметила, что вода не должна быть холодной и посоветовала выпивать натощак стакан воды комнатной температуры – это особенно важно, если имеются хронические проблемы в работе пищеварительной системы или ее заболевания.«Чистая вода, которую вы выбираете для утреннего ритуала, должна обладать комнатной температурой. Это особенно актуально для тех, кто сталкивается с регулярными проблемами в работе кишечника. Тех, кто страдает дискомфортом в животе, следует пить теплую воду», - поделилась Нурия Дианова с порталом «Правда.ру».По словам медика, регулярное питье чистой воды стимулирует работу пищеварения, позитивно влияет на перистальтику кишечника и вместе с этим – на другие аспекты здоровья.«Выработка этой привычки может привести к нормализации микрофлоры кишечника и улучшению психоэмоционального состояния», - сообщила эксперт.Что касается добавления в воду соков лимона и других цитрусовых, его нужно избегать при имеющихся заболеваниях ЖКТ, предупредила врач.

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