Врач назвал обязательные действия при начинающемся ОРВИ

Первое, что нужно сделать при ОРВИ – остаться дома, чтобы не заразить окружающих и дать организму ресурс на борьбу: если работать с температурой, то это может привести не только к заражению окружающих, но и к ухудшению состояния вплоть до резкого очень сильного ухудшения и вызова скорой. Об этом в разговоре с «Лентой.ру», рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.Врач посоветовал при ОРВИ остаться дома, принять лекарства от простуды, лечь в постель в хорошо проветренной комнате и не забывать проветривать комнату и постель во время всего периода заболевания. Он подчеркнул, что не надо пытаться сильно бодрствовать, делать работу по дому, стирать и убираться, гулять с собакой, готовить у плиты, делать ремонт, собирать и двигать мебель.«Наладьте обильное теплое питье — вода, несладкие чаи, морсы, компоты — эти напитки помогают избежать обезвоживания и разжижает слизь. Поддерживайте в комнате комфортный микроклимат около 22 градусов, влажность примерно 50-70 процентов. При насморке промывайте носовые ходы солевыми растворами. Если болит горло, полоскания и теплое питье помогут смягчить слизистую. При температуре выше 38,5 градуса примите жаропонижающее парацетамол или ибупрофен согласно возрастной дозировке», — сказал Умнов.Он также порекомендовал избегать раздражающей пищи, слишком острой, горячей, холодной еды, но при этом и не пропускать ее приемы. Также он предостерег от приема антибиотиков самостоятельно — при неосложненной вирусной инфекции они неэффективны.

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