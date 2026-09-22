Невролог Толмачев рассказал, как можно снизить риск развития деменции

Недавно ВОЗ представила обновленное «Руководство по уменьшению риска когнитивного снижения и деменции». Новое руководство сохраняет ключевой тезис: хотя деменция неизлечима, до 45% случаев можно предотвратить или отсрочить, воздействуя на изменяемые факторы риска — те, которыми мы можем управлять. Что нового появилось в руководстве, что нужно делать, чтобы предотвратить или отодвинуть наступление когнитивных расстройств и деменции? Об этом «Российской газете» рассказал врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени академика Бадаляна ИНН Пироговского университета, кандидат медицинских наук Артем Толмачев.«Обновленные рекомендации ВОЗ важны прежде всего тем, что еще раз показывают: профилактика деменции начинается задолго до появления выраженных проблем с памятью. По современным данным, значительная часть факторов, связанных с риском когнитивного снижения, потенциально поддается коррекции. ВОЗ оценивает долю таких факторов примерно в 45% — но надо понимать, что речь идет не о гарантированном предотвращении заболевания, а о возможности уменьшить или отсрочить его риск», — пояснил доктор Толмачев.Главные, базовые рекомендации по профилактике деменции остались те же:здоровый образ жизни: физическая активность (стандартная рекомендация — 150 минут умеренных нагрузок в неделю), отказ от курения, сокращение потребления алкоголя и здоровое питание;управление хроническими заболеваниями: контроль артериального давления, диабета и уровня холестерина;когнитивная и социальная активность: когнитивные тренировки и участие в социальной жизни для взрослых с нормальными когнитивными функциями или легкими нарушениями.При этом в документе появились и новые положения. Вот ключевые нововведения.Снижение загрязнения воздуха. Впервые в документе ВОЗ добавлена новая рекомендация по уменьшению воздействия загрязненного воздуха как меры профилактики деменции. Для обычного человека это означает осмысленное поведение — по возможности избегать мест, где воздух загрязнен и больше времени проводить на свежем воздухе.Использование слуховых аппаратов. Теперь рекомендуется обязательно корректировать ослабление слуха и предлагать пациентам использовать слуховые аппараты.Четкая позиция по биоактивным добавкам. ВОЗ не рекомендует прием витаминов B, E, омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, а также мультивитаминов и минералов для профилактики деменции, если у человека нет диагностированного дефицита. Это связано с отсутствием доказательств, что польза от приема БАД и витаминов перевешивает потенциальные риски.«Отдельного внимания заслуживают рекомендации по поддержке слуха. Сегодня уже недостаточно воспринимать снижение слуха исключительно как проблему общения или качества жизни, — пояснил Антон Толмачев. — Когда человек хуже слышит, ему приходится постоянно прикладывать дополнительные усилия для обработки поступающей информации. Постепенно он начинает избегать разговоров, общественных мероприятий, общения с друзьями и родственниками. В результате снижается когнитивная и социальная активность, а именно эти факторы также имеют значение для сохранения здоровья головного мозга».Поэтому коррекция нарушений слуха — например, правильно подобранными слуховыми аппаратами — рассматривается как один из элементов стратегии снижения риска когнитивного снижения и деменции.«На практике это означает, что не стоит привыкать к ситуации, когда человек постоянно переспрашивает, делает телевизор громче или начинает хуже понимать речь собеседника в шумном помещении. Нередко родственники замечают такие изменения раньше самого пациента. В этом случае имеет смысл обратиться к специалисту и проверить функцию слуха, — советует невролог. — Со зрением ситуация несколько сложнее. Само по себе ухудшение зрения нельзя рассматривать как прямую и доказанную причину деменции. Однако выраженные нарушения зрения способны ограничивать самостоятельность человека, его физическую активность, чтение, общение и участие в привычных занятиях. Все это может опосредованно влиять на когнитивное и эмоциональное состояние. Поэтому зрение также важно своевременно проверять и корректировать выявленные нарушения. Если человеку нужны очки, контактные линзы или лечение офтальмологического заболевания, откладывать это не стоит».Доктор подчеркивает: было бы неправильно воспринимать новые рекомендации как обещание, что слуховой аппарат или очки способны гарантированно защитить человека от деменции. Развитие деменции имеет множество причин и факторов риска, и возраст остается одним из наиболее значимых. Но снизить риск заболевания, отодвинуть его начало, рекомендованные меры помогут.«Профилактика не ограничивается органами чувств — это комплексная система мер. В рекомендациях ВОЗ большое внимание уделяется контролю артериального давления, уровня холестерина и глюкозы, физической активности, отказу от курения, ограничению алкоголя, полноценному сбалансированному питанию, социальной и интеллектуальной активности. Отдельно отмечается и необходимость уменьшать воздействие загрязнения воздуха», — подчеркивает невролог.Есть и еще один важный момент: ухудшение памяти не всегда означает начало деменции. На когнитивные функции могут влиять нарушения сна, депрессия, тревожные расстройства, некоторые лекарства, заболевания щитовидной железы, дефицит отдельных микро- и макронутриентов и другие состояния.«Поэтому при заметных изменениях памяти или поведения не стоит самостоятельно ставить себе диагноз. Если человек стал чаще забывать недавние события, повторяет одни и те же вопросы, испытывает сложности с привычными бытовыми действиями, теряется в знакомой обстановке или заметно изменился в поведении, это железный повод обратиться к врачу. Чем раньше будет проведена оценка состояния, тем больше возможностей остается для коррекции потенциально обратимых причин и для своевременной профилактической работы», — заключил доктор Толмачев.

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