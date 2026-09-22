Врачи раскрыли несколько способов провести утро без телефона

Американские врачи раскрыли несколько здоровых способов начать день без телефона, потратив на это всего несколько минут. Ими они поделились с изданием Woman's World.Семейный терапевт Синтия Одогву посоветовала перед утренним кофе и завтраком попробовать в течение 10-15 минут провести процедуру постепенного расслабления мышц. «Напрягайте и затем расслабляйте по одной группе мышц за раз. Начните с рук, затем плеч, после — расслабьте ноги; делайте это в течение нескольких секунд, прорабатывая все тело», — порекомендовала она. По словам врача, это поможет телу понимать разницу между стрессом и спокойствием.В свою очередь, гинеколог Анна Кабека призвала не забывать после пробуждения выпивать натощак полный стакан воды. Она посоветовала добавлять в воду сок лимона или щепотку морской соли, чтобы обеспечить увлажнение организма и восполнить потерю электролитов. «Кроме того, вода сигнализирует вашему организму о спокойном начале дня», — добавила специалистка.Наконец, психиатр Сара Босс посоветовала после утреннего кофе или чая, но перед использованием телефона вести бумажный дневник — не обязательно осмысленно, но честно. «Попробуйте писать в течение трех-пяти минут свободно все, что у вас в голове, никакой структуры не требуется. Это выводит наружу мысленный шум, который в противном случае был бы отвлекающим фактором», — объяснила она.

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