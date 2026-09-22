Дополнительный сон в выходные может помочь нормализовать кровяное давление

Возможно, поспать подольше в выходные — не такая уж и плохая привычка. Новые исследования показывают, что дополнительные 90 минут сна в выходные дни связаны с меньшей вероятностью развития высокого кровяного давления.Предварительные результаты исследования, представленные на ежегодной конференции Европейского общества кардиологии, проанализировали данные о состоянии здоровья и сне почти 41 000 взрослых. Исследователи обнаружили, что увеличение продолжительности сна примерно на 1,44 часа в нерабочие дни связано с примерно 9% снижением вероятности развития гипертонии.Это примерно на 1 час и 26 минут больше сна, объясняет автор исследования Навон Ли из Медицинского колледжа Корейского университета. Интересно, что эта связь была наиболее выражена среди участников, ведущих малоподвижный образ жизни.«Сон дает сердечно-сосудистой системе возможность восстановиться», — объясняет кардиолог Бхарат Сангани, практикующий в Галфпорте, штат Миссисипи, и Далласе. «Во время нормального, спокойного сна артериальное давление и частота сердечных сокращений, как правило, снижаются».При недостаточном или нарушенном сне организм может лишиться части полезного ночного снижения артериального давления. Со временем недостаток сна также связан с проблемами со здоровьем, такими как ожирение и диабет, которые могут повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний.Сангани утверждает, что компенсационный сон может помочь людям восстановиться после недосыпа в будние дни, снизив активность нервной системы, связанную с недостаточным сном.Однако он предупреждает, что исследование не доказывает, что более длительный сон в выходные дни снижает кровяное давление. «Люди, которые восполняют недостаток сна, могут отличаться по другим параметрам, влияющим на их здоровье», — добавляет он.Исследование выявило связь между дополнительным сном в выходные дни и гипертонией, но не может установить, что именно дополнительный сон стал причиной снижения вероятности развития этого заболевания.И Ли, и Сангани подчеркивают, что людям следует стремиться к достаточному сну в течение всей недели, а не полагаться на восстанавливающийся сон в выходные. Поддержание регулярного режима сна по-прежнему рекомендуется как часть здоровых привычек сна.Центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендует взрослым в возрасте от 18 до 60 лет спать не менее семи часов в сутки. Взрослым в возрасте от 61 до 64 лет, как правило, требуется от семи до девяти часов сна, а тем, кто старше 65 лет, — от семи до восьми часов.

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