CMAJ: пыль от камня кухонной столешницы довела рабочего до пересадки легких

У 47-летнего рабочего из Канады, который 10 лет резал плиты из искусственного камня для кухонных столешниц, выявили силикоз — неизлечимую болезнь легких, развивающуюся из-за вдыхания кварцевой пыли. Спустя полтора года после диагноза мужчина ждет пересадки легких. Клинический случай описала команда пульмонолога Сьюзан Тарло из Университета Торонто. Статья вышла в журнале Canadian Medical Association Journal.Мужчина обратился в отделение неотложной помощи с небольшой травмой — компьютерная томография случайно выявила в его легких плотные узелки. Дальнейшее обследование подтвердило силикоз: все 10 лет он сухим способом резал и шлифовал кварцевые плиты. После постановки диагноза его направили в специализированный центр профессиональных заболеваний и рекомендовали полностью исключить контакт с пылью, однако за следующие 18 месяцев состояние продолжало ухудшаться.Искусственный камень, или кварцевый агломерат, отливают из каменной крошки и полимерных смол: доля кварца в готовых плитах может превышать 90%, тогда как в граните — примерно 30–40%. При сухой распиловке и шлифовке в воздух поднимается мельчайшая пыль, которая оседает в легких и запускает воспаление и рубцевание тканей. В группе риска — работники небольших мастерских, где экономят на мокрой резке и средствах защиты: среди пострадавших много мигрантов и людей без страховки, которым труднее получить медицинскую помощь.«Этот случай подтверждает необходимость реформы регулирования, обязательного медицинского наблюдения и обучения работников в отраслях, где используют искусственный камень, — отметила Тарло. — Он подчеркивает, к каким последствиям приводит отсутствие адекватного контроля охраны труда».Врачам, по словам Тарло, стоит подозревать силикоз у всех, кто обрабатывает и устанавливает его: раннее выявление и отказ от контакта с пылью заметно улучшают прогноз.Силикоз у обработчиков кварцевого агломерата впервые описали в начале 2010-х годов в Испании и Италии; затем болезнь выявляли у мастеров по всему миру. Из-за вспышек заболевания Австралия первой запретила производство и монтаж кварцевых плит, однако во многих странах, включая Канаду и США, материал по-прежнему легален. В России кварцевые столешницы тоже популярны — специального запрета на материал в стране нет. Препаратов, способных обратить вспять повреждения легких, не существует: на поздних стадиях помогает только пересадка.

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