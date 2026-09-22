Низкий уровень витамина D связан с риском преждевременных родов

Витамин D может играть более важную роль во время беременности, чем просто поддержание здоровья костей. Новое исследование предполагает, что оптимизация уровня витамина D до и во время беременности может улучшить исходы как для матери, так и для ребенка, включая снижение риска преждевременных родов. Результаты исследования были опубликованы в Journal of Perinatology.«Мы изучаем роль витамина D в здоровье костей, но никто не рассказывает нам о его различных функциях во время беременности, особенно о той связи с преждевременными родами, которую мы сейчас выявляем», — сказала автор исследования Анджали Борсум из Медицинского колледжа Университета Южной Каролины в Чарльстоне.Анализ более чем 15 000 беременностей показал, что у женщин с самым низким уровнем витамина D был самый высокий риск преждевременных родов, определяемых как роды до 37 недель.Эта связь была особенно выражена в случаях очень преждевременных родов — тех, которые произошли до 32 недель.Исследователи утверждают, что для определения того, может ли оптимизация уровня витамина D во время беременности снизить риск этого осложнения, необходимы рандомизированные клинические испытания.Между тем, авторы отметили, что женщинам, которые мало времени проводят на солнце, следует поговорить со своим врачом об уровне витамина D и возможности его приема в качестве добавки.Предыдущие исследования, проведенные членами той же группы, показывают, что витамин D также может способствовать развитию плаценты и снижать риск других серьезных осложнений беременности, таких как преэклампсия и гестационный диабет.

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