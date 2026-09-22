Россиянам назвали ключевые правила долголетия

Ключевое правило долголетия — заниматься своим здоровьем постоянно, а не время от времени, заявил гастроэнтеролог Андрей Симаков.В первую очередь, по словам врача, нужно следить за весом. С возрастом лишние килограммы становятся дополнительной нагрузкой для мышц и суставов. Кроме того, при ожирении нарушается углеводный и жировой обмен, из-за чего со временем могут возникнуть проблемы с сердцем или развиться сахарный диабет. «Избыточная масса тела — универсальный провокатор вообще всего на свете. Человек постоянно носит на себе большой груз жира», — пояснил Симаков.Не менее важно отказаться от курения и снизить потребление алкоголя, добавил врач. Также, по его словам, необходимо регулярно проходить обследования. Так, после 40 лет мужчинам следует обязательно регулярно сдавать анализ на ПСА (анализ на простатспецифический антиген) — маркер рака предстательной железы, а женщинам проходить маммографию. Каждому человеку старше указанного возраста также нужно проходить гастроскопию и колоноскопию, добавил доктор.При этом Симаков отметил, что постоянный поиск у себя проблем со здоровьем — вредная привычка. «Не надо фиксироваться на своем здоровье, каждую неделю или каждый месяц посещать врачей, как некоторые делают. Нужно адекватно ко всему относиться, но рекомендациями по наблюдению не пренебрегать», — заключил врач.

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