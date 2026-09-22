Ортопед рассказал, как правильно выбрать обувь на осень

Важно обращать внимание на подошву и материалы. Кандидат медицинских наук, заведующий отделением травматологии и ортопедии медицинского центра «Юниклиник» Михаил Болотников в беседе с «Чемпионатом» рассказал, как правильно выбрать обувь на осень.По его словам, очень важно, чтобы подошва была из материалов, которые не дубеют на холоде и гасят ударную нагрузку, — осенью поверхности влажные и твёрдые. Следует выбирать обувь с глубоким протектором, обеспечивающим хорошее сцепление с мокрым асфальтом или плиткой: это снижает риск подскальзываний, падений и травм.«Подошва не должна быть «дубовой» — она должна гнуться там, где сгибается стопа в передней трети, что сохраняет естественный перекат при ходьбе и снижает усталость ног», — объясняет эксперт.Обувь должна надёжно фиксировать стопу, удерживать пятку и передний отдел, иметь плотный задник и достаточную ширину в носке, чтобы пальцы не сдавливались.Важно учитывать и материалы: предпочтительны дышащие — кожа, качественный текстиль или современные водоотталкивающие мембраны, которые не пропускают воду, но хорошо вентилируются, отводят влагу и не создают парникового эффекта.Что касается каблука, оптимален широкий и устойчивый высотой до 1,5-2 см. Полностью плоской подошвы и высоких неустойчивых каблуков лучше избегать.

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