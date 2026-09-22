Врач назвала суточную норму воды

Суточная норма воды зависит от массы тела, возраста, физической активности и погодных условий, поэтому единого правила для всех не существует. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Мария Шаманская в беседеПриблизительной нормой для взрослого человека врач назвала 30 миллилитров в сутки на каждый килограмм массы тела. Например, при весе 60 килограммов потребуется около 1,8 литра, а при весе 70 килограммов — примерно 2,1 литра. В жару, во время тренировок или при повышенной температуре потребность в жидкости увеличивается.«Вода не содержит сахара, кофеина и лишней калорийной нагрузки, поэтому остается базовым напитком для ежедневного питья», — объяснила врач. При этом чай, кофе, супы и продукты с высоким содержанием жидкости также учитываются в общем водном балансе.Специалистка также предупредила, что на возможный недостаток жидкости могут указывать редкое мочеиспускание, потемнение мочи, сухость во рту, головная боль и снижение концентрации внимания.

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