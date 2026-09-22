Врач назвал основные предвестники инсульта

Инсульт редко развивается по сценарию, когда человек несколько дней чувствует какие-то специфические предвестники, и чаще всего симптомы появляются внезапно. Об этом «Ленте.ру» рассказал рассказал невролог, руководитель ООО «Айтимедлабс» Али Исмаилов.Доктор рассказал, что человек может чувствовать себя хорошо, но годами жить с высоким давлением, нарушением ритма или выраженным атеросклерозом. Поэтому, по его словам, профилактика инсульта — это прежде всего контроль факторов риска, а не ожидание каких-то необычных ощущений.«Если же говорить уже о непосредственных симптомах, то насторожить должны внезапная слабость или онемение руки, ноги или половины лица, асимметрия лица, нарушение речи, внезапное ухудшение зрения, двоение, потеря равновесия, выраженная шаткость. Опасным симптомом является и внезапная очень сильная необычная головная боль, особенно если она сопровождается тошнотой, рвотой, нарушением сознания или другими неврологическими проявлениями», – отметил невролог.Исмаилов добавил, что иногда такие симптомы возникают на несколько минут или часов, а затем полностью проходят. По его словам, это может быть транзиторная ишемическая атака, и такой эпизод может быть предупреждением о высоком риске полноценного инсульта.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки