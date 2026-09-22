Сибирские ученые выяснили, как аутоиммунные антитела бьют по сердцу ревматиков

Ученые из Новосибирска вместе с зарубежными коллегами выяснили, что некоторые аутоиммунные антитела, которые находят у пациентов с волчанкой и синдромом Шегрена, - это не просто "лабораторная отметка" в анализах. Они повышают риск опасных для жизни нарушений сердечного ритма. Причем вдвое.Как рассказали в институте химической биологии и фундаментальной медицины имени Кнорре СО РАН, речь идет об антителах к антигену Ro/SSA. Они часто встречаются у людей с системной красной волчанкой, синдромом Шегрена и другими специфическими заболеваниями. Медики давно знали, что эти антитела могут блокировать особые каналы в клетках сердца, так называемые калиевые каналы hERG. А если эти каналы не работают как надо, сердечный ритм сбивается.Но до сих пор было неясно: насколько это опасно на практике? Данные за 20 лет противоречили друг другу. Точку в споре поставил новый мета-анализ. Международная группа ученых собрала данные 25 клинических исследований: две тысячи 122 пациента с анти-Ro/SSA антителами и восемь тысяч 865 без них. Результат оказался однозначным. У людей с антителами риск патологического удлинения интервала QTc более чем в два раза выше.Если интервал QTc удлиняется слишком сильно, сердце становится уязвимым к особой форме аритмии, желудочковой тахикардии типа "пируэт" (torsades de pointes). Есть несколько вариантов ее развития. Она может либо пройти сама, спонтанно, либо перейти в фибрилляцию желудочков и привести к внезапной смерти. Чем больше удлинение, тем выше риск."Наше исследование показывает, что эти антитела - не просто лабораторный маркер, а самостоятельный фактор риска нарушений ритма. Мы видим так называемый "эффект множественных ударов": сами по себе антитела влияют на сердце умеренно, но в комбинации с другими факторами, например, приемом некоторых лекарств, они могут критически повысить риск внезапной аритмии", - пояснила руководитель гранта РНФ, главный научный сотрудник лаборатории ферментов репарации ИХБФМ СО РАН Валентина Бунева.По данным ВОЗ, системная красная волчанка диагностирована примерно у 3,4 миллиона человек в мире. Около 90% из них - женщины репродуктивного возраста. Синдром Шегрена является одним из самых распространенных ревматических заболеваний, им страдают миллионы людей в развитых странах, включая Россию. Авторы исследования советуют врачам не ждать появления классических сердечных симптомов, а включить ЭКГ в стандартное наблюдение за пациентами с анти-Ro/SSA антителами. Это поможет вовремя заметить удлинение QTc и предотвратить беду. Пациентам из этой группы рекомендуется регулярно делать ЭКГ, обсуждать с врачом риски приема лекарств, которые сами по себе удлиняют интервал QTc, следить за уровнем электролитов в крови и корректировать нарушения для снижения суммарной аритмогенной нагрузки.

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