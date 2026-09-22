Любителей кофе с сигаретой по утрам предупредили о двойной угрозе здоровью

Кофе с сигаретой по утрам существенно увеличивает нагрузку на организм, предупредила терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая. О двойной угрозе здоровью она рассказала любителям этого ритуала в беседе с «Лентой.ру».Врач отметила, что для многих людей кофе и сигарета после пробуждения — почти единый ритуал: напиток помогает окончательно проснуться, а никотин создает ощущение бодрости и концентрации. Однако в действительности это сочетание может негативно влиять на сердечно-сосудистую систему, подчеркнула терапевт.«После кофеина может немного увеличиваться частота сердцебиения и у некоторых людей повышается давление. Никотин тоже стимулирует нервную систему: сосуды сужаются, пульс учащается, давление может подниматься. Когда эти воздействия совпадают, сердцу приходится работать в условиях дополнительной нагрузки», — объяснила Бурнацкая.Врач предупредила, что в группе повышенного риска проблем со здоровьем находятся люди, которые соблюдают этот ритуал на протяжении многих лет. При этом, по ее словам, главным фактором риска все же является не кофе, а сигареты. Регулярное курение повреждает стенки сосудов, провоцирует развитие атеросклероза и значительно повышает вероятность инфаркта и инсульта. Кофе же сам по себе при умеренном употреблении не считается сопоставимым фактором риска, а для большинства здоровых взрослых несколько чашек в день могут вписываться в безопасный рацион, добавила доктор. В то же время она отметила, что однократное сочетание кофе с сигаретой не приведет к инфаркту.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки