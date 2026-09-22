Кардиолог Закиев: систолическое давление в идеале должно быть ниже 120 мм

Врач-кардиолог Вадим Закиев: в идеале «верхнее» или систолическое давление должно быть ниже показателей 120-130 мм ртутного столба.Кардиолог Закиев констатировал в интервью, что необходимость стремиться к здоровым параметрам артериального давления нередко игнорируется.«Сегодня кардиологи считают, что систолическое артериальное давление в норме должно находиться в диапазоне 120-130 мм, но многие пациенты ходят с давлением 130-140, и их врачей это устраивает», - поделился врач с «Газетой.Ru».Кардиолог подчеркнул, что здоровое систолическое давление не должно быт выше130 мм. В идеале оно должно быть даже менее 120 мм, сказал Закиев. По словам медика, если добиться снижения «верхнего» давления до параметра 120 и ниже, это сокращает риск смерти на 27%.Также врач обратил внимание на то, что при лечении гипертонии пациентам нередко назначают сразу несколько препаратов для ежедневного приема. По мнению кардиолога, лучше использовать комбинированные препараты, содержащие разные действующие вещества. Необходимость принимать четыре или пять препаратов за день повышает вероятность того, что пациент пропустит прием каких-то из этих таблеток.

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