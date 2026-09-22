АксельФарм запустил программу помощи онкопациентам при перебоях с осимертинибом

Пациентам с немелкоклеточным раком легкого, которые не могут получить противоопухолевый препарат осимертиниб, предложили информационную поддержку. Компания «АксельФарм» запустила программу, в рамках которой пациенты смогут получить информацию о порядке подачи обращений по вопросам лекарственного обеспечения. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании.Осимертиниб применяется для лечения немелкоклеточного рака легкого и включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Лекарство действует не на все быстро делящиеся клетки организма, как классическая химиотерапия, а преимущественно на опухолевые клетки с определенными мутациями — в генах EGFR exon 19, L858R и T790M.По данным «АксельФарм», в компанию стали поступать обращения пациентов и их родственников из разных регионов России, сообщающих о трудностях с получением препарата. В рамках программы на сайте компании разместили инструкцию о порядке действий при отсутствии лекарства и шаблон обращения в уполномоченные органы. Также «АксельФарм» намерена собирать информацию о поданных обращениях и их рассмотрении.С ноября 2024 года действует запрет на ввод осимертиниба в гражданский оборот — соответствующее предписание было вынесено Федеральной антимонопольной службой. На этом фоне, отмечают в компании, у пациентов в отдельных регионах возникли сложности с лекарственным обеспечением.В «АксельФарм» подчеркнули, что программа не предусматривает самостоятельное обеспечение пациентов препаратом. Ее цель — предоставить информацию о существующих механизмах обращения в государственные органы по вопросам лекарственного обеспечения.Согласно действующему законодательству, обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами осуществляется в рамках государственных гарантий. При отсутствии назначенного препарата пациент может обратиться в региональные органы здравоохранения и другие уполномоченные инстанции.

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