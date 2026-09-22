Врач Мещерякова: ударная доза сахара в газировке бьет по поджелудочной железе

Врач Татьяна Мещерякова сообщила, что стакан газировки содержит до 6 ложек сахара, а литр – до 25 ложек.Врач Мещерякова предупредила в интервью, что подслащенные газированные напитки отличаются крайне высоким содержанием сахара.«В каждом стакане газировки содержится 5-6 чайных ложек сахара, в одном литре – 20-25 ложек соответственно», - поделилась эксперт с «Лайфом».Медик предупредила, что ударная доза сахара в газировке бьет бьет по поджелудочной железе. Дело в том, что организм, получающий сразу очень большую порцию сахара, вынужден реагировать быстрым выбросом инсулина, и если такое происходит периодически, это может вызвать привыкание к инсулину или инсулинорезистентность, на фоне которой развивается сахарный диабет 2 типа.Еще один риск, связанный с питьем сладкой газировки – это нарушение углеводного обмена, тесно связанное с подверженностью организма ожирению.Кроме того, добавила Мещерякова, газировка содержит регуляторы кислотности, нарушающие в организмекислотно-щелочной баланс, ведущий к потере минералов и ослаблению костей – причем даже у детей. Что касается пузырьков газа в напитках, они способны вызывать повреждения слизистой ткани пищеварительного тракта.«Эти пузырьки попадают прямиком в желудок, деактивируются, образуя волну из микроударов, что в итоге оказывает механическое повреждение слизистой желудка», - предостерегла эксперт.По словам Мещеряковой, даже несладка минеральная вода, которую пьют люди, должна содержать минимум пузырьков.

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