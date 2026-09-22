Невролог Алехина: вдыхание этих эфирный масел ночью улучшает память и здоровье мозга

Недавние исследования показывают, что небольшая корректировка режима сна может улучшить память и здоровье мозга.В пожилом возрасте типичны легкие когнитивные нарушения, но они становятся фактором риска развития деменции. Тем не менее, согласно исследованию одно простое изменение перед сном может быть полезным.В рамках исследования были зачислены 43 пожилых человека в возрасте от 60 до 85 лет, которые были случайным образом распределены в одну из двух групп:Обонятельная обогащенная группаКонтрольная группа.Люди в обонятельной группе использовали диффузор эфирного масла у своей постели в течение двух часов каждую ночь в течение шести месяцев; контрольная группа - нет.На протяжении всего эксперимента обонятельная группа подвергалась воздействию семи различных запахов, таких как:РозаЛимонАпельсинЛавандаЭвкалиптМята перечнаяРозмарин.В начале исследования и через шесть месяцев были проведены нейропсихологические обследования и МРТ, и результаты оказались ошеломляющими."Пожилые люди, подвергшиеся воздействию ночных ароматов, показали на 226% большее улучшение в тесте на запоминание слов по сравнению с контрольной группой. Визуализация мозга также выявила улучшение целостности связанных с памятью путей мозга, которые обычно ухудшаются с возрастом. Обонятельное чувство имеет особую привилегию быть напрямую связанным с цепями памяти мозга. Обогащение обоняния может обеспечить эффективный и не требующий больших усилий путь к улучшению здоровья мозга", - говорит врач-невролог Александра Алехина, комментируя исследование специально для МедикФорум.Легкие когнитивные нарушенияЛегкие когнитивные нарушения описывают проблемы с памятью или мышлением, которые недостаточно серьезны, чтобы диагностировать деменцию.Признаки таких нарушений включают в себя:Частая потеря вещейЗабывание ходить на мероприятия или встречиУ человека больше проблем с подбором слов, чем у других людей того же возраста.Людям с диагнозом "легкие когнитивные нарушения" рекомендуется посещать врача или специалиста каждые шесть-двенадцать месяцев, чтобы следить за состоянием здоровья.По оценкам, от 10 до 20 процентов людей в возрасте 65 лет и старше развивают деменцию в течение одного года, после появления первых когнитивных нарушений.Однако, как утверждает невролог Алехина, есть способы минимизировать риск развития деменции.«Есть убедительные доказательства того, что здоровый образ жизни может помочь снизить риск развития деменции в пожилом возрасте», — говорит Алехина.Другие причины когнитивных нарушенийИсследования также показали, что люди с более низким уровнем гормонов щитовидной железы «менее хорошо справлялись с задачами памяти, чем люди с более высоким уровнем». Кроме того, дефицит витамина В12, который часто наблюдается у пожилых людей, ухудшает состояние мозга и нервной системы.Важно обратится к врачу общей практики или врачу-неврологу, чтобы определить причину и своевременно начать лечении.

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