Врач Мясников: развитие рака тесно связано с наследственностью
Заслуженный врач России рассказал в интервью, что развитие рака тесно связано с наследственностью.
«Остановить генетическую наследственность онкологических заболеваний нельзя», - сказал он «Общественной службе новостей».
Доктор Мясников сравнил наследственность с канатом, на котором человек висит над пропастью. Этот канат может быть достаточно прочным, но также он может быть тонким и в любой момент порваться. Вредные привычки и отсутствие контроля играют роль груза, который увеличивает вес, держащийся на канате, и грозит его обрывом.
«Мы нагружаем его курением, вирусными болезнями, жирами, плохой экологией, отсутствием физических нагрузок и прочим. Канат может быт толстым, но если его постоянно перегружать, он по итогу перетрется», - предупредил Александр Мясников.
Врач добавил, что влияние наследственности по-разному проявляется в зависимости от вида рака. Некоторые виды рака возникают при явном прослеживании генетических наследственных мутаций, но иногда они проявляются менее явно. При этом заранее определить, насколько сильной является наследственная предрасположенность к раку, пока невозможно. Сегодня об актуальности генетических исследований врачи говорят, когда у пациентов уже имеется диагностированный рак. Такие исследования помогают определиться со стратегией лечения, а также с подверженностью раку их близких родственников.
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