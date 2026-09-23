Врач предупредила о вреде популярного в соцсетях лайфхака для засыпания
По словам Харрис, такие устройства могут усиливать тревожность у людей с бессонницей. «Если вы просыпаетесь, смотрите на умные часы, позволяете им контролировать режим дня, не прислушиваетесь к собственной интуиции и при этом не вносите изменения в направлении улучшения сна, то трекер на самом деле не улучшают ваш сон, а вызывает больше беспокойства», — объяснила она.
В таком случае, продолжила врач, от устройства необходимо отказаться и положиться на традиционные методы улучшения сна и качества отдыха: соблюдение четкого графика, ограничение дневного сна и снижение потребления кофеина и алкоголя. Если эти стратегии не работают, она посоветовала проконсультироваться с сомнологом.
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