Врач предупредила о вреде популярного в соцсетях лайфхака для засыпания

Клинический психолог Шелби Харрис предупредила о вреде одного лайфхака для засыпания, популярного в соцсетях. В беседе с News Nation она рассказала, что трекеры для сна не всегда могут приносить пользу здоровью.По словам Харрис, такие устройства могут усиливать тревожность у людей с бессонницей. «Если вы просыпаетесь, смотрите на умные часы, позволяете им контролировать режим дня, не прислушиваетесь к собственной интуиции и при этом не вносите изменения в направлении улучшения сна, то трекер на самом деле не улучшают ваш сон, а вызывает больше беспокойства», — объяснила она.В таком случае, продолжила врач, от устройства необходимо отказаться и положиться на традиционные методы улучшения сна и качества отдыха: соблюдение четкого графика, ограничение дневного сна и снижение потребления кофеина и алкоголя. Если эти стратегии не работают, она посоветовала проконсультироваться с сомнологом.

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