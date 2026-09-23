Невролог объяснила, как отличить межрёберную невралгию от боли в сердце

Боль в грудной клетке — всегда повод обратиться к врачу, а не заниматься самодиагностикой. Как отличить межрёберную невралгию от сердечной боли, «Чемпионату» рассказала врач-невролог клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Елена Жураковская.Межрёберная невралгия проявляется болью по ходу рёбер, чаще односторонней, опоясывающего характера. Она может быть острой, жгучей или простреливающей, усиливается при глубоком дыхании, кашле, движениях и в определённых позах, например лёжа на боку. Обычно невралгия развивается на фоне переохлаждения, тяжёлых нагрузок, резких движений или длительного пребывания в неудобной позе.«Межрёберная невралгия обычно хорошо поддаётся лечению и при своевременном обращении проходит в течение нескольких дней», — говорит врач.Однако невралгия не всегда бывает самостоятельным заболеванием — иногда она сигналит о плевритах, ушибах и переломах рёбер, а также об опухолях и метастазах. В таких случаях сроки лечения зависят от основного недуга.По словам Жураковской, если невралгия затрагивает левую сторону грудной клетки, её легко спутать с сердечной болью. Последняя чаще всего связана со стенокардией или инфарктом миокарда. Она имеет высокую интенсивность и чёткую связь с физической нагрузкой — например, возникает при быстрой ходьбе или подъёме по лестнице. Такая боль, сдавливающая или жгучая, локализуется за грудиной и может отдавать в левое плечо, лопатку, шею, нижнюю челюсть и руку, сопровождаясь одышкой, нарушениями сердцебиения и скачками давления.«Появление такой боли требует немедленного обращения к врачу, даже если приступ прошёл за несколько минут. При затянувшемся приступе или ухудшении самочувствия необходимо вызвать скорую, а до её приезда принять нитроглицерин», — рекомендует невролог.Отдельно врач выделила психогенные кардиалгии — боли в груди, возникающие на фоне стресса или панических атак. Они чаще встречаются у молодых людей с напряжённым ритмом жизни, не связаны с физической нагрузкой и появляются в покое, когда человек начинает прислушиваться к своему сердцу. Таким пациентам после обследования рекомендуют успокаивающие препараты, соблюдение режима, отдых и лечение у психотерапевта.

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