Стоматолог назвала причину резкого изменения цвета одного зуба

Стоматолог Дипа Чопра назвала причину, по которой один зуб может резко изменить цвет.

Чопра заявила, что, если все зубы постепенно становятся более желтыми, это может быть связано с образом жизни или естественным старением. Заметное изменение цвета одного зуба, продолжила она, могут говорить о перенесенной травме, кариесе или изменениях внутри зуба.

Врач добавила, что подобные изменения требуют консультации у стоматолога во избежание потери зуба, особенно если зуб до этого был травмирован. «Если вы травмировали зуб и позже заметили, что он посерел или стал значительно темнее, чем зубы вокруг него, игнорировать такой симптом не стоит», — заключила она.

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