Людей с некоторыми заболеваниями предупредили об опасности кофе

Гастроэнтеролог Александр Приказчиков предупредил, что кофе может представлять опасность для людей с некоторыми заболеваниями. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.По словам Приказчикова, если у человека есть тревожное расстройство, то кофе может его усугубить. А при наличии камней в желчном пузыре напиток способен вызвать приступ желчной колики, написал доктор.Доктор добавил, что кофе может быть опасен и для людей с синдромом раздраженного кишечника и функциональной диспепсией. У них этот напиток может усилиться боль и другие неприятные симптомы, объяснил врач. Приказчиков также отметил, что при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни кофе зачастую выступает в качестве провокатора изжоги. А если регулярно пить нефильтрованный кофе, то может повыситься уровень так называемого плохого холестерина в крови, добавил врач.

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