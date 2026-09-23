Снижение массы тела в подростковом возрасте связано с биологическим старением

Исследование, длившееся 40 лет, выявило удивительную связь между массой тела в подростковом возрасте и биологическим старением спустя десятилетия. Результаты исследования были опубликованы в International Journal of Obesity.В подростковом возрасте вес тела обычно обсуждается с точки зрения внешнего вида, физической формы или риска развития заболеваний в будущем. Однако долгосрочный анализ предполагает, что это может быть связано и с чем-то менее очевидным: с тем, насколько быстро организм стареет на биологическом уровне.Исследователи, наблюдавшие за жителями Финляндии на протяжении десятилетий, обнаружили, что более высокий индекс массы тела (ИМТ) в подростковом возрасте связан с более быстрым биологическим старением в более позднем возрасте.Наиболее сильная связь наблюдалась у людей, которые также имели более высокую генетическую предрасположенность к более высокому индексу массы тела. Это важно, потому что биологическое старение может отражать будущие риски для здоровья еще до появления явных признаков заболевания.Полученные результаты не означают, что подросток с высоким индексом массы тела обязательно будет стареть быстрее, но они предполагают, что ранние модели веса могут оставаться важными и в последующие годы.Человек может выглядеть на бумаге на 45 лет, в то время как некоторые клетки и системы организма демонстрируют признаки старения быстрее или медленнее, чем ожидалось. Исследователи называют это биологическим старением.Один из способов оценить это — изучить метилирование ДНК, небольшие химические метки, прикрепленные к ДНК, которые помогают контролировать использование генов. Рисунок на этих метках меняется с возрастом, и исследователи могут использовать его для создания «эпигенетических часов», которые позволяют оценить биологический возраст или темпы старения.Исследовательская группа использовала два таких прибора. Одни позволяли оценить, выглядит ли человек биологически старше или моложе, чем ожидалось, а другие измеряли скорость старения из года в год.В анализе использовались данные исследования «Риск сердечно-сосудистых заболеваний у молодых финнов», которое началось в 1980 году и в течение более 40 лет отслеживало состояние тысяч детей и подростков.Для этой работы исследователи включили в выборку 2045 человек, у которых было проведено хотя бы одно измерение биологического старения. Индекс массы тела (ИМТ) отслеживался с детства до взрослого возраста, что позволило команде сравнить динамику изменения веса в подростковом возрасте с биологическим старением спустя десятилетия.Исследователи сосредоточились на индексе массы тела (ИМТ) в возрасте примерно от девяти до восемнадцати лет. Они разделили показатели ИМТ человека, как правило, высокие в подростковом возрасте, и показатели скорости роста ИМТ в эти годы.Эта разница оказалась важной.В среднем, индекс массы тела увеличивался по мере взросления участников исследования в подростковом возрасте. Однако более высокий уровень ИМТ в те годы был более тесно связан с более быстрым биологическим старением, чем сама скорость увеличения ИМТ.Таким образом, результаты не подтвердили однозначно идею о том, что ключевым фактором является быстрое увеличение ИМТ в подростковом возрасте. Более четкая закономерность заключалась в том, что в подростковом возрасте у подростков был относительно более высокий ИМТ.Команда также изучила генетическую предрасположенность. Вместо того чтобы искать один «ген ожирения», они объединили информацию из сотен генетических вариантов, связанных с размерами тела.«Наши результаты показывают, что генетическая предрасположенность к высокому индексу массы тела связана с ускоренным биологическим старением», — говорит Анни Питкянен из Университета Ювяскюля. «Частично эта взаимосвязь может объясняться тем, что наследственная предрасположенность отражается в более высоком индексе массы тела у подростков».Генетические показатели объясняют лишь небольшую часть различий в ИМТ у подростков. Это важно, потому что гены не определяют вес человека или характер его старения.Затем исследователи применили метод, называемый менделевской рандомизацией. Этот метод использует генетические различия для проверки того, может ли один фактор влиять на другой, одновременно уменьшая путаницу, вызванную образом жизни и другими факторами.Используя один генетический показатель, результаты подтвердили возможность того, что более высокий индекс массы тела у подростков может способствовать более быстрому биологическому старению. Наиболее убедительные доказательства были получены с помощью DunedinPACE, эпигенетических часов, которые позволяют оценить темпы старения из года в год.«У подростков, имеющих как генетическую предрасположенность к высокому индексу массы тела, так и сам высокий индекс массы тела, может наблюдаться ускоренное биологическое старение», — говорит Питкянен. «Это может увеличить риск развития заболеваний, связанных с ожирением, в более позднем возрасте, а также преждевременной смерти».Ситуация усложнилась, когда исследователи учли индекс массы тела (ИМТ) во взрослом возрасте. После этого связь между генетическим риском, проявляющимся через ИМТ в подростковом возрасте, и биологическим старением значительно ослабла и перестала быть статистически очевидной.Это позволяет предположить, что индекс массы тела у подростков может быть частью более длительной закономерности, а не совершенно отдельным фактором влияния. Повышенный индекс массы тела в подростковом возрасте часто сохраняется и во взрослой жизни, поэтому увеличение веса в более позднем возрасте также может способствовать признакам старения.Результаты также зависели от того, какие биологические часы старения и какой генетический показатель использовали исследователи. Одни часы дали гораздо более четкие результаты, чем другие, поэтому полученные данные не являются доказательством того, что более высокий индекс массы тела у подростков всегда ускоряет старение.Индекс массы тела (ИМТ) сам по себе является несовершенным показателем. Он использует рост и вес, но не может показать, какая часть веса приходится на жировую или мышечную массу, или где именно в организме накапливается жир. В анализ были включены люди европейского происхождения из Финляндии, поэтому полученные результаты могут быть неприменимы к другим группам населения.В некоторых более поздних анализах также участвовало меньше людей, чем исследователи считали оптимальным, что делает эти оценки менее достоверными. Поскольку проект длился более 40 лет, некоторые участники также выбыли. Если оставшиеся участники отличались от тех, кто покинул проект, это могло повлиять на результаты.Ценность этой работы заключается не в том, что она устанавливает для подростков биологический срок. Она показывает, что модели здоровья, сформировавшиеся в раннем возрасте, могут оставаться связанными с организмом спустя десятилетия, даже до появления явных признаков заболевания.Это также показывает, что генетический риск — лишь часть картины. Гены могут влиять на вероятность более высокого ИМТ, но, по-видимому, особенности изменения веса в подростковом и взрослом возрасте также имеют значение.«Результаты нашего исследования подчеркивают важность профилактики избыточного веса и ожирения на протяжении всей жизни», — говорит Питкянен.Самый очевидный вывод заключается в том, что подростковый возраст может быть лишь частью гораздо более длинной истории, связывающей вес тела, генетику и старение. Полученные результаты указывают на необходимость внимания к ранним изменениям веса, однако оставляют без ответа важные вопросы о причинах, сроках и индивидуальных особенностях.

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