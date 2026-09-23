Россиянам назвали самые опасные народные средства лечения

Моча, луковый сок в нос, прогревание при гнойных воспалениях и водка с перцем от простуды — это не просто бесполезные, а опасные методы лечения, которые могут привести к ожогам, сепсису и реанимации, предупредил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Опасными народными средствами он поделился в разговоре с «Лентой.ру».По его словам, самые опасные средства — те, что заменяют настоящую медицинскую помощь или напрямую вредят организму. Уринотерапия не лечит инфекции и раны, зато реально заносит бактерии. Закапывание в нос лука, чеснока или свекольного сока обжигает слизистую и вызывает отек, затрудняющий дыхание. Прогревание при ангине, отите и гнойных ранах усиливает отек и распространение инфекции вплоть до сепсиса, объяснил врач.«Бактериальная пневмония без антибиотиков прогрессирует стремительно — отсчет идет на часы, а не на дни. Если в таких обстоятельствах лечиться молоком с медом, сами понимаете, к чему это может привести. Так, йодная сетка и прием йода внутрь вызывают ожоги кожи и токсическое поражение щитовидной железы. Водка с перцем не убивает вирус, а нагружает печень и обезвоживает. Замена назначенных лекарств травяными сборами при гипертонии и диабете приводит к инфарктам, инсультам и диабетической коме.», — пояснил врач.Кроме того, специалист уточнил, что голодание и очистительные клизмы без медицинского контроля могут закончиться реанимацией. Сливочное масло или сметана при ожогах запирают тепло внутри кожи, поэтому правильно сначала охлаждать место прохладной водой 15–20 минут.

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