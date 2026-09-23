Врач рассказала, действительно ли ботокс помогает бороться с повышенным потоотделением

Врач-дерматолог АО «Медицина» Елизавета Шухман рассказала «Чемпионату», действительно ли ботокс в подмышках помогает бороться с повышенным потоотделением. По словам врача, при строгом соблюдении показаний, правил асептики и анатомически выверенной техники ботулинотерапия подмышечных зон представляет собой безопасный, предсказуемый и высокоэффективный метод коррекции гипергидроза.Процедура должна выполняться исключительно квалифицированным врачом в условиях сертифицированного медицинского кабинета. Индивидуальный расчёт дозы, получение добровольного информированного согласия и постпроцедурное наблюдение — неотъемлемые элементы успешного и долгосрочного результата.«При корректной технике препарат избирательно блокирует постганглионарные холинергические волокна, иннервирующие потовые железы, не достигая скелетной мускулатуры. Риск слабости рук или ограничения подвижности плечевого сустава минимален (0,5%) и связан исключительно с ошибочным глубоким введением. Частые временные реакции: локальная болезненность, петехии, зуд, лёгкая головная боль», — говорит врач.Шухман добавила, что крайне редко встречаются аллергические реакции, формирование нейтрализующих антител при интервалах между процедурами менее трёх месяцев. Все нежелательные явления обратимы: биологическая активность токсина сохраняется четыре-восемь месяцев, после чего нервно-мышечная передача полностью восстанавливается.

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