Россиян предупредили о неочевидных последствиях просмотра коротких видео в соцсетях

Долгий просмотр коротких видеороликов в соцсетях может приводить к реальной усталости, предупредила кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина. О причинах истощения специалист рассказала в беседе с «Лентой.ру».«Первое — перегрузка впечатлениями. За полчаса в ленте вы можете увидеть десятки разных историй, эмоций, лиц, событий. Каждое видео требует от вас хоть на секунду, но включиться: удивиться, посмеяться, испугаться, задуматься. Даже если вы этого не осознаете, ваш внутренний ресурс тратится», — объяснила Шпагина.Психолог сравнила состояние от долгого просмотра видео с многочасовым общением с разными людьми в течение дня.«К вечеру вы бы устали, даже если физически не двигались. С короткими видео происходит то же самое, только быстрее», — добавила она.Вторая причина, по словам специалиста, — отсутствие пауз. Эксперт отметила, что в обычной жизни между делами есть естественные перерывы, а в ленте пауз нет — одно видео мгновенно сменяется следующим.Вы не успеваете обработать то, что увидели, как уже нужно реагировать на новое. Эта непрерывность не дает передышки. И к концу просмотра вы чувствуете себя выжатым, потому что ваш внутренний ресурс работал без остановкиЕлена Шпагинадоцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА«Третье — невозможность насытиться. Короткие видео не дают чувства завершенности. Лента бесконечна. Чем больше вы смотрите, тем сильнее хочется еще. Это замкнутый круг: вы устали, но не можете остановиться, потому что нет финальной точки. И это выматывает сильнее, чем сама усталость», — рассказала Шпагина.Четвертой причиной психолог назвала потерю смысла, потому что короткие видео не связаны с реальной жизнью человека.«Вы смотрите чужую жизнь, чужие успехи, чужие эмоции. Но это не имеет отношения к вашим делам, вашим целям, вашим отношениям. В какой-то момент приходит ощущение пустоты: время прошло, а ничего не изменилось. Это тоже отнимает силы. Вы не получили ни отдыха, ни результата. И это истощает», — объяснила она.Почему после этого не хочется ничего делать? Потому что вы уже потратили энергию на просмотр, но не получили ничего, что могло бы ее восполнить. Вы устали, но не от того, что сделали что-то полезное. Вы устали от шума, от переключений, от чужих эмоций. И на реальные дела сил уже не остается. Это не лень. Это реальное истощениеЕлена Шпагинадоцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭАШпагина порекомендовала отслеживать тот момент, когда начинается усталость от просмотра видео. Это, по ее словам, сигнал, что пора остановиться. Она добавила, что не нужно ждать, пока лента закончится, потому что она бесконечна. Также психолог посоветовала делать паузы.«Если вы смотрите видео, поставьте таймер на пятнадцать минут. Когда он сработает, встаньте, попейте воды, посмотрите в окно. Дайте себе передышку», — рассказала эксперт.Последний совет, который дала специалист, — это заменять просмотр на что-то, что дает завершенность: прогулка, книга, разговор. Она объяснила, что это возвращает чувство контроля, и в конце концов человек сам начнет управлять своим временем.

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