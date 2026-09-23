В "Векторе" заявили, что оспа обезьян в мире развивается по пути ВИЧ

Эпидемия оспы обезьян в мире развивается по пути распространения ВИЧ-инфекции, когда передача вируса от однополых контактов перешла к гетеросексуальным. Об этом сообщил на научном форуме в наукограде Кольцово замдиректора центра вирусологии "Вектор" Сергей Щелкунов."С 2024 года развивается эпидемия центрального африканского варианта вируса, который вызывает более тяжелую инфекцию с большим числом летальных случаев. Способ половой передачи сейчас уже перешел на другой уровень. Здесь история как бы повторяет ВИЧ-инфекцию, которая тоже началась с некого сообщества, про которое вы знаете, а теперь она распространяется, как ВИЧ-инфекция, уже всеми возможными другими способами", - сказал он.Щелкунов напомнил, что оспа обезьян была долгое время эндемичной на просторах Африки, а именно в зоне тропических ливневых лесов в Центральной и Западной Африке, иногда вспышки оспы обезьян возникали при передаче этого вируса людям."В 2022 году произошел массовый выброс вируса. В итоге была лабораторно подтверждена инфекция в 144 странах мира и изучены порядка 200 тыс. случаев инфицирования", - пояснил Щелкунов.По оценкам ЮНЭЙДС и ВОЗ, в 2025 году в мире насчитывалось примерно 40,8 млн человек с ВИЧ. При этом около 1,2 млн человек заразились за год, а примерно 570 тыс. человек умерли от заболеваний, связанных со СПИДом. В 2025 году число новых случаев выросло в 21 стране, включая государства Восточной Европы и Центральной Азии.

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