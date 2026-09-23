Диетолог Ивашкевич: людям с диабетом и гипертонией опасно есть в жару мороженое

Диетолог Анна Ивашкевич: переваривание молочных продуктов в жару является тяжелой работой для организма.Диетолог Ивашкевич заявила в интервью:«В жаркую погоду может быть опасно употреблять мороженое людям, страдающим диабетом и гипертонией».Специалистка отметила, что потребление молочных продуктов в целом должно быть умеренным, поскольку их тяжело переваривать организму. Что касается мороженого, то не стоит забывать, что это высококалорийный продукт, в котором содержится большое количество сахара и насыщенного жира. После его употребления в крови резко повышается уровень сахара, а также возрастает содержание жировых компонентов.Ивашкевич подчеркнула: есть много в жаркую погоду не следует в целом, переедание может значительно усилить негативное действие жары на организм, поспособствовать его перегреву.«Наш организм тоже выделяет тепло, и, когда мы употребляем много жирной, калорийной пищи, теплоотдача увеличивается, тем самым человеку становится еще жарче», - предупредила диетолог, беседуя с News.ru.Также врач посоветовала не увлекаться кофеином и после употребления содержащих его напитков обязательно пить воду.

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