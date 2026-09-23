Первая российская вакцина против ВПЧ вышла на рынок

Отечественная вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ) производства компании «Нанолек» выпущена в гражданский оборот. Об этом сообщили в пресс-службе компании.«Первая партия препарата, объем которой составил 30 тыс. доз, поступит в медицинские учреждения в конце сентября», — говорится в сообщении.Производство вакцины полного цикла запустили в октябре 2025 года на мощностях биомедицинского комплекса «Нанолек» в Кировской области. Это совместная разработка «Нанолек» и НПК «Комбиотех». Выпуск препарата организован по полному циклу — от наработки антигенов со стадии банка клеток до производства готовой лекарственной формы. Общий объем инвестиций в проект составляет 7,5 млрд рублей, из них 950 млн рублей предоставил Фонд развития промышленности в виде льготного займа на приобретение высокотехнологичного оборудования.«В 2027 году на биомедицинском комплексе будет запущен второй участок производства вакцины против ВПЧ. Это позволит масштабировать выпуск препарата — мощности "Нанолек" по производству ВПЧ-вакцин составят более 3 млн доз в год», — отметили в компании.По данным «Нанолека», первые заявки на поставку вакцины уже поступили от заказчиков из Магаданской, Кировской, Калининградской, Мурманской и Московской областей, Красноярского края и других регионов России. Интерес к первой партии также проявляют крупные частные клиники. Продажи препарата уже начались, первые поставки ожидаются в конце сентября.«Начало поставок первой отечественной вакцины против ВПЧ, произведенной по полному циклу, открывает новый этап в обеспечении лекарственной безопасности и расширении доступности вакцинации внутри страны. До этого момента российский рынок полностью зависел от зарубежных поставок. Появление собственного производства позволяет переломить эту тенденцию и гарантировать надежную защиту населения от опасных типов вируса. Стартовая серия из 30 тыс. доз уже выпущена в оборот, до конца года будет произведено 600 тыс. доз», — прокомментировал генеральный директор «Нанолек» Евгений Баринов.О вакцинеВакцинация против ВПЧ защищает от предраковых поражений аногенитальных зон у мужчин и женщин и доказанно снижает заболеваемость и смертность от рака шейки матки (РШМ). В России РШМ занимает второе место по распространенности среди всех онкологических заболеваний у женщин 15–44 лет и первое место среди причин смертности от онкологии у женщин в возрастной группе до 44 лет. Более чем у 30% пациенток болезнь выявляется на III-IV стадиях, летальность в первый год после установления диагноза достигает 11,7%. Массовая вакцинация позволит снизить уровень ВПЧ-ассоциированных заболеваний, сохранить репродуктивное здоровье женщин и повысить рождаемость.«Нанолек» — российская биофармацевтическая компания, ведущий производитель педиатрических вакцин в России. В портфеле компании представлены препараты для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, а также гемофильной, менингококковой и пневмококковой инфекций. В марте 2025 года «Нанолек» получил регистрационное удостоверение на первую российскую вакцину против вируса папилломы человека. Помимо вакцин в портфеле компании представлены онкогематологические и орфанные препараты.

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