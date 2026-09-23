Раскрыто неочевидное осложнение гипертонии

Стабильно повышенное артериальное давление может негативно сказаться на зрении, причем зачастую этот процесс происходит скрыто, предупредила кардиолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук, Валентина Байдина. Неочевидное осложнение оставленной без лечения гипертонии она раскрыла «Ленте.ру».«При гипертонии происходит сужение сосудов глазного дна, из-за чего со временем может прогрессирующе снижаться зрение. Субъективно для человека это может вообще никак не проявляться, кроме постепенного ухудшения зрительной функции. Зафиксировать такие опасные изменения на ранней стадии способен только врач-офтальмолог в ходе осмотра», — предостерегла Байдина.Тем не менее, по словам врача, существует ряд симптомов, которые могут сигнализировать о надвигающейся проблеме. Помимо общего падения остроты зрения, люди с высоким давлением нередко отмечают неприятное чувство жжения или сухости в глазах, периодическое мелькание «мушек» или темных пятен перед глазами, а также давящие боли в области глазных яблок, объяснила она.Кардиолог подчеркнула: если человек регулярно замечает у себя подобные симптомы, это повод обратиться сразу к нескольким специалистам: терапевту или кардиологу и офтальмологу.

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