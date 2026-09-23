В "Векторе" допустили новую пандемию из-за птичьего гриппа
"Данный вирус уже распространился по всему миру, нет континентов, где бы данный вирус не циркулировал. Многие исследователи считают, что данный подтип как раз вызовет болезнь X, способную вызвать новую пандемию", - сказал он на научном форуме в наукограде Кольцово.
Рудометов обратил внимание, что в мире регистрируется все больше случаев инфицирования млекопитающих. Особое внимание привлекла вспышка птичьего гриппа среди крупного рогатого скота в Америке.
"ВОЗ настоятельно рекомендует проводить работы по разработке вакцин", - подчеркнул ученый.
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