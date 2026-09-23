Врач предупредила о последствиях ежедневного употребления алкоголя

Изменения в печени могут начаться уже через несколько недель ежедневного употребления алкоголя, предупредил врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев. Об опасных последствиях этой привычки он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».«Если алкоголь поступает в организм каждый день, в клетках печени постепенно начинает накапливаться жир. Так развивается алкогольная жировая болезнь печени, или стеатоз. Это самое раннее проявление алкогольного поражения печени», — объяснил врач. Исаев добавил, что, если человек ежедневно пьет алкоголь в больших дозах, оно может начаться буквально через несколько недель.В то же время доктор отметил, что на раннем этапе это заболевание печени является обратимым. Если человек откажется от алкоголя, орган сможет восстановиться, подчеркнул нарколог.Однако если человек продолжает ежедневно пить спиртное, жировая болезнь печени переходит в алкогольный гепатит, затем в фиброз, а затем в цирроз печени. Исаев уточнил, что цирроз возникает после многолетнего ежедневного употребления алкоголя.Доктор добавил, что алкоголь негативно влияет не только на печень, но и на организм в целом. По словам нарколога, если человек употребляет спиртное ежедневно, у него могут возникать проблемы с сердечно-сосудистой системой, повышаться артериальное давление, а также возникать нарушения сна и проблемы с концентрацией.

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