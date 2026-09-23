Терапевт Белова: арбуз и свекла относятся к помогающим от отеков продуктам-диуретикам
Многие люди хорошо знают, что такое диуретики – это мочегонные средства, стимулирующие работу почек по выработке мочи, позволяющей вывести из организма лишнюю соль и воду. Препараты диуретики доступны в аптеках, но терапевт Белова отметила в интервью «МедикФорум», что бесконтрольное использование таких средств чревато неприятными последствиями – например, нарушением баланса жидкости и электролитов в организме, возникновением обезвоживания, тошноты и головной боли.
Специалистка обратила внимание на то, что выведению лишней жидкости и вместе с этим избавлению от отеков могут помогать продукты, обедающие свойствами натуральных диуретиков. В отличие от лекарств, эти продукты, употребляемые в умеренном количестве, не представляют вышеупомянутой опасности для здоровья.
Терапевт Белова посоветовала включать в рацион арбуз, свеклу и другие помогающие от отеков продукты-диуретики.
Бананы. Спелый банан содержит около 400 мг калия – минерала, который действует как электролит и играет главную роль в поддержании баланса жидкости в организме.
Авокадо. Его плоды являются источником как калия, так и магния, двух питательных веществ, оказывающих мочегонное действие.
Кофеин. Не только кофе, но и чашка чая, черного или зеленого, может быть естественным диуретиком благодаря содержанию кофеина – природного стимулятора, который в то числе «подгоняет» почки.
Одуванчиик. Этот сорняк, по словам терапевта Беловой, на самом деле является съедобной листовой зеленью, которая содержит растительные соединения, способные оказывать мягкое мочегонное действие.
Свекла. Корнеплод является богатым источником калия и магния – двух мощных натуральных «нейтрализаторов» жидкости.
Сельдерей. В его составе присутствуют фитохимические вещества фталиды, которые обладают мочегонным эффектом.
Апельсины. Их мочегонное и противоотечное действие объясняется большим количеством калия. Также в апельсинах присутствует магний, способствующий здоровью мочевого пузыря и мочевыводящих путей. Другие цитрусовые, такие как грейпфруты, лаймы и лимоны, тоже содержат эти два минерала, только в меньших количествах.
Арбузы. Парадокс, но полные воды арбузы помогают организму избавляться от ее излишков. Этот эффект объясняется наличием калия, магния и аминокислоты цитруллин, ответственной за процессы своевременного удаления отходов из организма, объяснила врач.
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