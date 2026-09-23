Россиянам рассказали о серьезных последствиях недосыпа
Из-за регулярного недостатка сна человек может столкнуться с проблемами в работе щитовидной железы, которая замедляется и начинает хуже вырабатывать тироксин. Из-за чего развивается гипотиреоз и связанные с ним проблемы, в числе которых нарушения в работе сердца и сосудов.
Кроме того, может возникнуть повышенный аппетит, потому что гормон сытости — лептин — вырабатывается только во сне.
Повышаться может и уровень гормонов стресса, а также риск онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. А вот иммунитет из-за недосыпа, наоборот, может снижаться.
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