Россиянам рассказали о серьезных последствиях недосыпа

Врач кардиолог, терапевт клиники «Будь Здоров» Елена Савченкова-Белятко рассказала о серьезных последствиях недосыпа, отметив, что нормой сна принято считать восемь часов.Из-за регулярного недостатка сна человек может столкнуться с проблемами в работе щитовидной железы, которая замедляется и начинает хуже вырабатывать тироксин. Из-за чего развивается гипотиреоз и связанные с ним проблемы, в числе которых нарушения в работе сердца и сосудов.Кроме того, может возникнуть повышенный аппетит, потому что гормон сытости — лептин — вырабатывается только во сне.Повышаться может и уровень гормонов стресса, а также риск онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. А вот иммунитет из-за недосыпа, наоборот, может снижаться.

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