Врач Березовский: питье кофе при сидячей профессии увеличивает риск тромбоза

Врач Дмитрий Березовский посоветовал людям с сидячей профессией меньше пить кофе.Врач Березовский предупредил, что длительное пребывание в сидячей позе значительно увеличивает вероятность появления тромбов.«Повышенный риск этой опасной патологии существует как у тех, кто долгое время играет за компьютером, так и у тех, кто за ним работает», - сказал специалист в интервью «Известиям».По словам Дмитрий Березовского, длительное сидение ассоциируется со сдавливанием сосудов, ведущим к замедлению кровотока – это в свою очередь провоцирует слипание кровяных сгустков и формирование тромбов. Как правило, такие тромбы появляется в артериях ног. Если в результате отрыва они попадают в кровь, которую сердце перегоняет по телу, то вместе с током крови могут проникнуть в сосуды легких, мозга или сердца, вызвав их закупорку или эмболию. Последствием эмболии становится развитие жизнеугрожающих состояний и гибель человека.Врач добавил, что распространенная среди представителей сидячих профессий привычка пить кофе увеличивает риск тромбоза.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки