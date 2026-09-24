Назван неочевидный факт о повышенном артериальном давлении

Главный врач Британского фонда сердца Брайан Уильямс рассказал, что повышенное артериальное давление может быть в любом возрасте, а не только у пожилых людей. Неочевидный факт о гипертонии он назвал изданию Daily Mirror.Уильямс рассказал, что наблюдения за 1,2 миллиона пациентов показали, что у пожилых людей высокое давление встречается чаще, но это не значит, что молодежь защищена от гипертонии. По его словам, примерно у 15 процентов людей в возрасте от 18 до 39 лет есть гипертония.По мнению врача, самое тревожное в этой статистике то, что люди не догадываются о заболевании, так как очень часто оно не вызывает никаких симптомов. «Миллионы людей упускают возможность раннего выявления и лечения, которое могло бы предотвратить развитие инфарктов и инсультов», — считает Уильямс.

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