Онколог Иванов: ночная потливость может указывать на рак крови

На лейкоз могут указывать такие неочевидные симптомы, как усталость, которая не проходит после отдыха, беспричинная температура, ночная потливость, частые или затяжные инфекции, появление синяков и кровоточивость десен без очевидной причины, сообщил «Газете.Ru» врач-онколог Скандинавского центра здоровья Сергей Иванов.«Но такие симптомы не говорят о лейкозе напрямую. За ними могут стоять анемия, инфекции, нарушения работы щитовидной железы и другие состояния. Задача специалиста заключается в том, чтобы разобраться, чем вызваны эти изменения, а не сразу подозревать онкозаболевание. Обратить внимание стоит и на увеличенные лимфоузлы. Они часто реагируют на инфекции и постепенно возвращаются к обычному размеру после выздоровления. Насторожить может узел, который сохраняется больше месяца, продолжает расти, становится плотным или неподвижным, особенно если он расположен в надключичной области. Чаще всего человек сам находит увеличенный лимфоузел на шее или под мышкой и приходит к онкологу, потому что боится рака. Врач выясняет, один это узел или несколько, давно ли он появился, растет ли и есть ли рядом источник инфекции. Причиной могут быть больной зуб, воспаленная миндалина, ранка на коже или кошачья царапина», — рассказал Иванов.Если увеличение лимфоузла не связано с очевидной причиной и сохраняется, врач может назначить дополнительные обследования. При подозрении на опухолевый процесс одной ультразвуковой диагностики недостаточно. Она показывает размер и структуру узла, но не позволяет определить, какие клетки в нем находятся. Для этого требуется исследование ткани.«При подозрении на лимфому тонкоигольная пункция не всегда дает нужную информацию. В некоторых случаях требуется эксцизионная биопсия, когда лимфоузел удаляют целиком и передают морфологу. Если после обследования узел продолжает расти, откладывать следующий этап диагностики не стоит. Одна из самых частых проблем заключается в том, что человек замечает изменение, но несколько месяцев ждет, что оно пройдет само. Иногда он начинает принимать антибиотики или прогревать область лимфоузла. Пока причина увеличения не установлена, тепловые процедуры и массаж лучше исключить. Осмотр врача занимает гораздо меньше времени, чем попытки самостоятельно разобраться с проблемой», — отметил Иванов.

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