Психиатр раскрыл механизм зависимости от маркетплейсов

Врач-психиатр, психотерапевт, судебный эксперт Антон Шестаков рассказал, как развивается зависимость от покупок на маркетплейсах. Ее механизм врач раскрыл в беседе с изданием UfaTime.ru.По словам доктора, зависимость от маркетплейсов основана на трех составляющих. Первой из них он назвал биохимию мозга. «Мозг радуется не покупке. Он радуется ожиданию. Пик активности приходится на секунду до нажатия кнопки "Оформить заказ" — а когда коробка уже у вас в руках, внутри почти тихо», — отметил Шестаков и уточнил, что из-за этого человек начинает заказывать все больше и больше.У зависимости есть и психологические причины, добавил врач. По словам Шестакова, для многих людей покупка становится способом снять тревогу, скуку или усталость, хотя и не помогает решить причину этих проблем. Кроме того, зависимость от маркетплейсов может возникать из-за установок вроде «я это заслужил».При этом психиатр заверил, что считать онлайн-покупки абсолютным злом было бы неправильно. «Польза сохраняется при трех условиях: покупка задумана заранее, а не родилась в ленте; сумма определена до входа в приложение; вещь потом действительно используется. Все», — констатировал Шестаков.

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