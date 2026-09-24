Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и COVID-19

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что в России наблюдается рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19: на 38-й неделе года зарегистрировано 734 тысячи случаев, что на 33,8% больше, чем неделей ранее. Эпидемиологическая ситуация развивается в соответствии с прогнозами, однако интенсивность распространения респираторных инфекций усиливается.По результатам вирусологического мониторинга среди циркулирующих вирусов преобладают возбудители негриппозной этиологии - 99,4%, из них риновирусы составляют 81,6%, парагрипп - 12,5%, а на вирусы гриппа приходится 0,6%, среди которых обнаружены A(H1N1), A(H3N2), B и C.В ведомстве напомнили, что своевременная вакцинация от гриппа остаётся самым надёжным способом защиты от тяжёлого течения и осложнений, и в первую очередь она показана группам риска: детям, пожилым людям 60+, лицам с хроническими заболеваниями, включая диабет и сердечно-сосудистые патологии, а также работникам с высоким контактом с населением - врачам, учителям, сотрудникам социальной сферы и торговли.

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