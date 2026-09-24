Меньшее потребление сахара в детстве связано с улучшением психического здоровья

У людей, получавших меньше сахара в первые 1000 дней жизни, в последующие десятилетия реже диагностировались тревожные расстройства. Результаты исследования опубликованы в журнале Translational Psychiatry.Тревожное состояние может восприниматься как проблема взрослых, обусловленная работой, отношениями, здоровьем и повседневными стрессами. Однако некоторые факторы, влияющие на психическое здоровье, могут начать действовать гораздо раньше, во время беременности и в первые годы после рождения.Новый анализ данных о людях, родившихся примерно в период окончания послевоенного нормирования сахара в Великобритании, предполагает, что раннее знакомство с сахаром может быть одной из составляющих этой истории. Наиболее очевидным результатом стала связь между более длительным воздействием нормирования продуктов питания в раннем детстве и более низким уровнем диагностики тревожных расстройств спустя десятилетия.Исследователи использовали UK Biobank, крупную базу данных о состоянии здоровья, для изучения записей 46 448 человек, родившихся в период с 1951 по 1956 год. В то время в Великобритании отменяли нормирование продуктов питания, поэтому люди, родившиеся с разницей всего в несколько месяцев, могли иметь совершенно разный доступ к сахару.Некоторые участники исследования сталкивались с нормированием сахара только до рождения. Другие оставались под нормированием сахара примерно шесть, 12, 18 или 24 месяца после рождения, в то время как контрольные группы родились после отмены нормирования сахара.Этот исторический факт создал такое сравнение, которое сегодня было бы практически невозможно установить целенаправленно. Это позволило исследователям изучить различные уровни вероятного воздействия сахара в важный период раннего развития.«Исследования показали, что воздействие сахара в течение первых 1000 дней жизни может влиять на риск развития ряда хронических заболеваний, таких как диабет», — сказала Хана Ф. Навратилова из Университете Суррея. «Поскольку в наших предыдущих исследованиях мы выявили связь между любовью к сладкому и проблемами психического здоровья, нас особенно интересовало, может ли употребление сахара в раннем возрасте способствовать возникновению таких проблем с психическим здоровьем, как депрессия и тревожность, в более позднем возрасте».Навратилова добавила, что понимание того, как сахар влияет на физическое и психическое здоровье на протяжении всей жизни, может помочь в формировании политики в области общественного здравоохранения и рекомендаций по питанию.Команда использовала объединенные медицинские записи для выявления диагностированных тревожных расстройств и депрессии. В течение среднего периода наблюдения в 15,72 года у 2776 участников был зафиксирован диагноз тревожного расстройства, а у 3147 — диагноз депрессии.Наиболее выраженная закономерность наблюдалась у людей, которые дольше всего находились в условиях нормирования потребления сахара. У тех, кто подвергался воздействию в течение примерно 1000 дней, начиная с беременности и примерно до двухлетнего возраста, частота диагностирования тревожных расстройств была ниже, чем у основной группы, родившейся после отмены нормирования продуктов.После учета ряда различий в состоянии здоровья и социальном положении статистическая модель показала, что вероятность постановки диагноза тревожного расстройства у них примерно на 33 процента ниже. Фактическая доля людей, которым был поставлен диагноз тревожного расстройства, различалась гораздо меньше, варьируясь от 5,45 до 6,29 процента в разных группах.Связь сохранилась и тогда, когда исследователи учли потребление сахара взрослыми в меньшей части набора данных. Таким образом, тревожность является наиболее последовательным результатом исследования в отношении психического здоровья.Первоначально депрессия, по-видимому, развивалась по схожей схеме, с более низкими показателями в некоторых группах, подвергавшихся более длительному нормированию продуктов. Однако результаты ослабли после того, как исследователи учли потребление сахара в более позднем взрослом возрасте.Это делает результаты по депрессии менее достоверными, чем результаты по тревожности. Привычки питания в более позднем возрасте могут быть более важны для понимания этой связи.Простое объяснение могло бы заключаться в том, что дети, подвергавшиеся воздействию меньшего количества сахара, выросли во взрослых, которые хотели его гораздо меньше. Однако данные этого не подтвердили.Среди 15 058 человек, располагавших информацией о своих пищевых предпочтениях, те, кто подвергался нормированию продуктов питания в течение примерно 1000 дней, сообщили о несколько меньшей склонности к сладким продуктам. Разница составила всего 0,22 балла по девятибалльной шкале.Потребление сахара взрослыми также было практически одинаковым во всех группах. Раннее нормирование не просто привело к тому, что взрослые стали потреблять гораздо меньше сахара.Исследователи также изучили снимки мозга 5990 участников. Они измерили объем серого вещества — ткани головного мозга, содержащей множество тел нервных клеток, — в 139 областях.В ходе первоначального анализа было выявлено 80 различных регионов в зависимости от группы, получавшей рацион питания. Более детальное сравнение выявило 11 регионов, включая части мозжечка и ствола головного мозга.Эти различия в структуре мозга интересны, но они не доказывают, что нормирование продуктов питания изменило мозг таким образом, что снизило тревожность. Анализ также не смог показать, что именно структура мозга стала причиной появления данной закономерности в состоянии психического здоровья.Введение нормирования не являлось контролируемым экспериментом, и исследователи точно не знали, сколько сахара потребляла каждая мать или ребенок. Они использовали историю нормирования продуктов питания как косвенный признак вероятного воздействия сахара.Люди, родившиеся в разные годы, также могли столкнуться с изменениями в системе здравоохранения, семейных обстоятельствах, инфекциях, материнском стрессе и других состояниях. Исследователи учли множество факторов, но им не удалось устранить все возможные различия между группами.«Британский биобанк — это кладезь данных, которая позволила нам изучить послевоенное нормирование продуктов питания, дав нам уникальное представление о влиянии потребления сахара на наше психическое здоровье», — говорит ведущий автор исследования профессор Нофар Гейфман из Университета Суррея. «Крайне маловероятно, что когда-либо еще будут существовать подобные данные, в которых так много людей не употребляли избыток сахара в своем рационе, а затем постепенно, в течение длительного периода времени, его вводили в их рацион».Профессор Гейфман отмечает, что люди, подвергавшиеся нормированию потребления сахара в раннем детстве, как правило, меньше любили сладкую пищу и имели более низкий риск развития тревожности.Результаты исследования также показывают, что особенности питания в раннем возрасте могут оказывать влияние на психическое здоровье и спустя много лет.Полученные результаты не показывают, что снижение потребления сахара во время беременности или в младенческом возрасте предотвратит тревожность. Они также не дают родителям никаких конкретных рекомендаций по кормлению в наше время.Вместо этого, исследование предполагает, что питание на очень раннем этапе жизни может быть связано с психическим здоровьем спустя много десятилетий.На психическое здоровье влияет множество факторов, но этот необычный эпизод британской истории дает исследователям еще одну причину внимательно изучить то, что происходит в течение первых 1000 дней.

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