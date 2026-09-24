Врач объяснила причины внезапного желания есть мел

Внезапное желание есть мел — это не просто необычная пищевая привычка, а симптом проблем со здоровьем, заявила терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая. Причины тяги к употреблению несъедобных веществ она объяснила в разговоре с «Лентой.ру».«Чаще всего желание есть мел может быть связано с железодефицитом и железодефицитной анемией. При этом человек может испытывать необычные пищевые желания еще до того, как гемоглобин существенно снизится. Иногда встречается тяга к определенным несъедобным продуктам, например ко льду или мелу. Однако считать, что желание есть мел автоматически означает нехватку кальция, неправильно», — предупредила Бурнацкая.Врач отметила, что, помимо железодефицита, подобные симптомы могут быть вызваны нарушением всасывания питательных веществ или жесткими диетами. По ее словам, риск дефицитов выше, например, при ограничительных диетах, заболеваниях желудочно-кишечного тракта и состояниях, сопровождающихся хронической кровопотерей. Иногда необычная тяга встречается во время беременности, добавила доктор.Если же обследование не выявляет анемии, дефицита железа или другой очевидной соматической причины, причиной желания есть мел могут быть психологические и психиатрические факторы. Бурнацкая рассказала, что тяга к несъедобным веществам иногда сопровождает тревожные состояния, стресс, обсессивно-компульсивные расстройства и расстройства пищевого поведения.

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