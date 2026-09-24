Эндокринолог объяснила, когда лишний вес переходит в ожирение

Лишний вес и ожирение — не одно и то же. Разница определяется не только количеством килограммов, но прежде всего индексом массы тела (ИМТ) и распределением жировой ткани. Эндокринолог сети клиник «Семейная» Софья Цатурян в беседе с «Чемпионатом» рассказала, чем лишний вес отличается от ожирения и когда пора обращаться к врачу.ИМТ рассчитывается путём деления веса в килограммах на рост в метрах, возведённый в квадрат. У взрослых показатели оцениваются так: ИМТ 18,5–24,9 кг/м? — нормальная масса тела, 25,0–29,9 — избыточная масса тела, 30,0 и выше — ожирение. При этом ожирение также имеет степени: 30–34,9 соответствует I степени, 35–39,9 — II степени, а 40 и выше — III степени.Однако, подчеркнула Цатурян, одна цифра на весах ещё не является диагнозом. Например, у человека с большой мышечной массой ИМТ может превышать 30, хотя доля жировой ткани невысока. Поэтому врач оценивает ситуацию комплексно: окружность талии, состав тела, наличие заболеваний, питание, физическую активность и динамику веса.Особое значение имеет окружность талии. Избыточное отложение жира в области живота связано с повышенным риском сахарного диабета второго типа, артериальной гипертонии, нарушений липидного обмена и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому человек может иметь относительно небольшой избыток общего веса, но уже обладать повышенным метаболическим риском.Эндокринолог также напомнила, что ожирение — это не просто вопрос внешности или силы воли, а хроническое заболевание, при котором нарушается регуляция энергетического обмена и аппетита, а жировая ткань становится активным эндокринным органом. На массу тела влияют наследственность, сон, стресс, питание, физическая активность, принимаемые лекарства и другие факторы.Обращаться к врачу стоит не только тогда, когда ИМТ достиг 30. Если вес постепенно увеличивается, появилась выраженная одышка при нагрузке, повысилось давление, изменились показатели сахара или холестерина, ситуацию стоит обсудить со специалистом.«Избыточная масса тела — это ИМТ от 25 до 29,9 кг/м?, а ожирение у взрослого диагностируют при ИМТ от 30 кг/м?. Но для оценки здоровья важны не только килограммы, а и то, где откладывается жир, как меняется вес со временем и появились ли связанные с ним нарушения обмена веществ», — резюмирует эндокринолог.

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