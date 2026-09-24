Врач назвал уносящие миллионы жизней продукты

Кардиолог Хосе Абельян предупредил, что частое злоупотребление некоторыми продуктами регулярно уносит миллионы жизней. Их врач назвал в подкасте The Wild Project, пишет издание ABC.По словам Абельяна, сладкие напитки могут привести к сахарному диабету, который является фактором риска развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний. «Ультрапереработанные продукты делают нас все более и более больными: в них много вредных веществ, соли, простых сахаров, которые мы плохо усваиваем, и добавок. В них мало магния, минералов и омега-3 жирных кислот», — продолжил врач.Эти продукты, подчеркнул специалист, приводят к хроническому воспалению в организме, проблемам с артериями, сосудами и сердцем, а также избыточному накоплению жира. Кроме того, они вредны для головного мозга и эмоционального благополучия. Сладости Абельян призвал заменить на шоколад с содержанием какао более 85 процентов, поскольку в его составе много полезных антиоксидантов.

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