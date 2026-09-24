Врач Арзамасцев назвал орехи и грибы среди опасных продуктов для еды натощак

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев назвал продукты, которые небезопасно есть на пустой желудок.Врач Арзамасцев проинформировал, что при отсутствии сильного голода натощак не следует употреблять тяжелую пищу – среди опасных в этом случае продуктов он назвал орехи и грибы. Организм будет тяжело переносить их, пояснил специалист.Также среди опасных продуктов для еды натощак врачом были названы такие, которые содержат много специй, пряных компонентов.«Не стоит на голодный желудок употреблять специи, например сушеное мясо с избытком острых переправ. Это также будет негативно сказываться на слизистой желудка, раздражая ее», - сообщил Арзамасцев в беседе с «Москвой 24».Врач посоветовал избегать употребления на пустой желудок «всего жирного, жареного и сладкого», а в идеале совсем исключить такую еду из повседневного рациона. Диетолог добавил, что поедание натощак сладких продуктов может за короткий срок привести к проблемам с углеводным обменом и появлению лишнего веса.Свежевыжатых соков, алкоголя на голодный желудок тоже нужно избегать. Если игнорировать данное правило, можно повредить слизистую желудка и заполучить гастрит, предупредил эксперт.

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