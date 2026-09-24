Психолог указала на необычную причину плохого сна

Психолог Ана Герреро Брана заявила, что неряшливые люди могут плохо спать. На необычную причину бессонницы она указала в разговоре с изданием Hola.По словам Браны, у аккуратных людей обычно наведен порядок в каждой комнате, в том числе спальне.«Организованная спальня снижает когнитивную нагрузку, поскольку головному мозгу не нужно обрабатывать визуальные стимулы (горы одежды, разбросанные по разным поверхностям предметы, открытые ящики, бумаги). Это снижает уровень кортизола и способствует спокойствию», — пояснила психолог.Кроме того, некоторые предметы, которые головной мозг замечает посреди беспорядка, могут интерпретироваться им как напоминание о незавершенных делах, добавила специалистка. В результате возникает тревога и повышенная бдительность, которые могут привести к ухудшению качества сна. При этом Брана подчеркнула, что уборка не является магическим средством для улучшения качества ночного отдыха, поскольку это только один из элементов гигиены сна.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки